«Приучает человека искать величие»: священник объяснил, в каком случае гордость становится грехом

Чувства, которые мы испытываем, зачастую могут быть греховными. Но некоторые из них весьма похожи друг на друга, поэтому бывает сложно определить их суть.

Священнослужитель Русской Православной Церкви, клирик Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни в Стрельне Николай Савченко рассказал, как отличить гордость от гордыни.

Гордость в общественном понимании – это удовлетворение каким-то величием, а гордость в христианском понимании, то бишь гордыня, – это одна из основных страстей человеческих.

«Поэтому на самом деле гордость в общественном понимании – это уже предрасположенность ко греху. Христианину не следует гордиться каким-то величием», – заявил священник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам отца Николая, если жена, муж или дети в чем-то преуспели, то надо не гордиться ими, а просто радоваться. И такая радость лучше, правильнее и чище, чем гордость за успехи.

«Гордость в общественном смысле опасна тем, что она приучает человека искать величие. А это опасно. Гордость, укоренившаяся, вырастает в гордыню. А она есть развившаяся в человеке гордость. Гордыня соседствует с самопревозношением. Гордыня требует признания собственных заслуг со стороны окружающих», – пояснил священник.

Если такого признания мало, вырастает обида. Отец Николай отметил, что тщеславие, в отличие от гордости, ищет признания и славы, оно направлено к людям.

«Гордость направлена от людей прочь, как от тех, кто как бы не ценит больного гордыней», – добавил священнослужитель.

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