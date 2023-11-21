«Отсутствует понятие маникюра»: почему нейл-мастера из России считаются лучшими во всем мире

Многие женщины, побывавшие за границей, рассказывают ужасные истории о походах на маникюр, а мастера из России, переезжая в другие страны, хвастаются огромным успехом у местных жительниц. Почему так происходит, нам рассказала Анна Романова, основательница школы «Академия здоровых ногтей».

По ее словам, причина кроется в качестве маникюра, за которым россиянки привыкли следить.

«Про русских женщин шутят, что мы даже мусор ходим выносить с макияжем и прической. Но в каждой шутке только доля шутки — возможно, как раз такая особенность повлияла на активное развитие российской бьюти-сферы. Местные мастера задают тренды в сфере красоты. Это отмечают не только наши соотечественницы, но и зарубежные звезды и блоггеры», — сообщила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В Европе и США, добавила она, нет такой культуры маникюра, как в РФ. В салонах часто не соблюдают нормы СанПиНа, делают маникюр плохо, а чтобы получить качественный результат, нужно искать русского мастера или нейл-бар.

«Если брать обычный стандартный нейл-салон во Франции, маникюр происходит вот так: деревянной палочкой отодвигается кутикула, затем девочка пилочкой возюкает пару раз и ляпает сверху лак или шеллак», — подчеркнула Романова.

Обрезной маникюр там, по ее словам, практически не предлагается. Местные нейл-мастера не умеют даже придавать ногтям форму.

«В Голландии, например, просто отсутствует понятие маникюра. Нет обрезного, тебе просто палочкой скребут кутикулу без размягчителей, а инструменты, конечно, не стерилизуются. Возможно, обработают антисептиком, но это как повезет. Формы «мягкий квадрат» для них просто не существует», — возмутилась Романова.

Американцы и европейцы, напомнила эксперт, называют русским как раз аппаратный маникюр, когда с помощью различных насадок снимается старое покрытие, удаляется кутикула, придается форма ногтям.

«В европейской и американской нейл-культуре такой метод отсутствует. Поэтому для многих то, что делают наши, в диковинку. Еще россиянок ценят за мастерскую способность делать наращивание с помощью акрила, а также маникюр с покрытием гель-лаком. К русским мастерам маникюра на Манхэттене выстраиваются очереди. Клиенты знают: покрытие не исчезнет с ногтей после двух дней носки, а продержится целый месяц», — заключила собеседница издания.

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