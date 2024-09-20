Оттаскавший школьницу за волосы в ТЦ кузбассовец объяснил свой поступок

Мужчина, напавший на девочку-подростка в торговом центре Междуреченска, записал видео-признание. В нем он объяснил, почему набросился на ребенка. Об этом пишет VSE42.Ru .

Мужчина грубо оттаскал 12-летнюю девочку за волосы, выволок из помещения и бросил. Произошедшее шокировало посетителей и вызвало немало вопросов у полиции. Позже он вышел на связь и объяснил поступок.

По словам мужчины, его ролик якобы отредактировали, убрав его слова про провокации со стороны ребенка. Чем именно ему досаждала девочка он не уточнил. В свет попало видео только с извинениями, при этом на работе и в семье у него теперь большие проблемы.

Mash Siberia отмечает, что междуреченца оштрафовали на 600 рублей.

Напомним, инцидент произошел в ТЦ «Праздничный» в Междуреченске. Ситуацию довели до главного аппарата СК РФ.

Ранее сообщалось, что сибиряка могут привлечь к уголовной ответственности за нападение на школьницу.