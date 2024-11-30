Служба госбезопасности: в Грузии происходит попытка насильственного захвата власти

Грузинские спецслужбы инициировали по факту происходящих митингов евроинтеграторов в Тбилиси расследование по статье УК «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии», сообщила в соцсетях пресс-служба Службы госбезопасности.

Там констатировали, что «ситуация в Грузии уже вышла за пределы правового поля» и теперь власти будут предпринимать более жесткие меры в отношении протестантов.

В настоящее время перед грузинским парламентом снова началась многолюдная акция протеста. На площади Свободы рядом и на проспекте Руставели дежурят сотни полицейских, подготовлены водометы.

Спецтехнику, как сообщает РИА Новости, правоохранители сосредоточили поблизости от здания парламента в Тбилиси на проспекте Руставели.

28 ноября премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что оператору «ТВ Пирвели» пробили голову в ходе митинга у здания парламента в Тбилиси.