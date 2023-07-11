«Оттягиваем своими молитвами»: сильнейшая ясновидящая поддержала слова патриарха Кирилла о роли России в спасении мира

На днях патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что именно Россия спасает мир от пришествия антихриста. По его словам, люди должны понимать, что на РПЦ сегодня возложена огромная ответственность как за страну, так и за весь мир.

Сильнейшая провидица России Инна Мишина отметила, что полностью поддерживает слова патриарха. Она подчеркнула, что наша страна действительно может оттянуть наступление апокалипсиса.

«Согласно предсказаниям из Библии и откровенных писаний, будет ложное второе пришествие Иисуса Христа, явится антихрист. Конечно, патриарх Кирилл прав, мы оттягиваем это своими молитвами. Антихрист придет в те времена, когда люди отрекутся от веры, а Россия сейчас — верующая страна», — заявила Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Именно РФ, по словам собеседницы, будет стремиться оттянуть наступление апокалипсиса. Остальной мир, добавила она, уже живет в этом страшном времени.

«Вопрос лишь в том, насколько мы сможем его оттянуть. На сто лет или на пять. Обо всем этом написано в Библии. И про ЛГБТ, что сейчас распространено в Америке, и про падение Вавилонской башни, которой и является Америка», — пояснила ясновидящая.

Ранее провидица рассказала, с чем столкнется человечество во время Армагеддона.