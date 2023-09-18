«Оттуда многие бегут»: каким образом киллер-рецидивист оказался в колонии поселения, где сидят новички-первоходы

Киллер-рецидивист Камолжон Калонов сбежал из колонии-поселения под Иркутском в день своего освобождения. Мы выяснили, почему, отбыв двадцатилетний срок, освобождающийся убийца не дотерпел до воли всего несколько часов. И куда он может пойти дальше.

По данным SHOT, около четырех утра 49-летний беглец самостоятельно покинул колонию № 19 в рабочем поселке Марково. Люди там сидят по не тяжким статьям. Кто-то совершил ДТП без смертельного исхода, кто-то не платил алименты. Однако непонятно, как в таком месте оказался столь закоренелый преступник.

Калонов сидел дважды. Первый раз ему дали пять лет за организацию преступного сообщества и незаконное усыновление. Осужденный вышел в 1997 году, а шесть лет спустя его приговорили к 22 годам заключения по совокупности преступлений «Убийство двух и более лиц по найму», «Разбой», «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Его срок должен был истечь еще через два года, но за хорошее поведение и отсутствие нарушений Камолжона должны были отпустить в сентябре 2023 года.

«Он раньше сидел в ИК-6 и в ИК-15. У нас был бригадиром столовой, в хозобслуге. Можно сказать, что он был «красный», то есть сотрудничал с администрацией. Поэтому, думаю, и выходили ему поблажки», — на условиях анонимности рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» один из бывших заключенных.

Наш собеседник отметил, что из колонии-поселения часто самовольно уходят, но потом возвращаются. Тут надо понимать, было ли куда возвращаться именно Калонову? Кто его ждал на свободе после 20 лет отсидки?

«Нарушений у него точно не было, иначе бы ему условно-досрочно не подписали», — отметил экс-сиделец.

Он не знает, был ли у беглеца российский паспорт. Многих граждан Таджикистана, которые отбывают срок в Иркутской области, сразу после освобождения депортируют, Не исключено, что Калонов не желал для себя такой участи, подчеркнул собеседник издания.

И хотя прописан Калонов был в городе Зима Иркутской области (именно туда и отправили ориентировку на него), не факт, что постоянное гражданство РФ все-таки имелось.

«Если не было, то он просто избежал депортации таким образом. Когда его поймают, то дадут года три или четыре, но весь новый срок он проведет уже в учреждении строгого режима как рецидивист со склонностью к побегу и с другим отношением к себе», —заключил бывший осужденный.

Но из Иркутска приходят и хорошие новости: там появились на свет две тройни за два дня.