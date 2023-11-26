Отважную крымскую журналистку чуть не унесло ветром в небо во время прямого эфира про ураган

Журналистка крымского телевидения Анна Ципаева может по праву побороться в крутости с суровыми челябинскими парнями. В сети появилось видео, как девушка отважно рассказывает про ужасы урагана в Крыму, несмотря на чудовищной силы шквалистый ветер.

Репортер вышла в прямой эфир и прямо под порывами леденящего ветра сообщила о сложной погодной ситуации, сложившейся на полуострове из-за бушующего в регионе в воскресенье, 26 ноября урагане.

Стоит отметить, что суровую крымскую корреспондентку не остановила даже опасность быть унесенной ветром. Анна с трудом, но смогла устоять на ногах, даже успев от имени республиканского МЧС предупредить владельцев автомобилей с маленьким клиренсом, что им стоит остаться дома и переждать стихию.

Ранее сообщалось, что из-за обрушившейся непогоды на Крымский полуостров больше 40 тысяч человек оказались без света. Восстановительные работы планируется начать не раньше полуночи, когда ветер ослабнет. Понедельник, 27 ноября, объявлен в Крыму выходным днем.