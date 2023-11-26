Больше 40 тысяч человек остались без света в Крыму

Из-за обрушившейся непогоды на Крымский полуостров больше 40 тысяч человек оказались без света. Об этом написал советник главы республики Олег Крючков в воскресенье, 26 ноября.

По словам Крючкова, основной причиной случившегося стал ураганный ветер, отдельные порывы которого достигали 40 метров в секунду. Восстановительные работы планируется начать в тот момент, когда ветер ослабнет – не раньше полуночи.

Напомним, ранее мы рассказали, что понедельник, 27 ноября, станет в Крыму выходным днем. Подробнее в материале.