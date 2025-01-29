Отвергнутый на радио и ТВ Юрий Лоза набросился с критикой на Клаву Коку

Автор композиции «Плот» Юрий Лоза раскритиковал творчество Клавы Коки и других современных исполнителей, которые, по его мнению, создали тренд на безвкусицу. Об этом композитор заявил в беседе с Общественной службой новостей.

Лоза считает, что популярность молодых артистов объясняется не талантом, а лишь трендом на попсу и китч. В качестве примера он привел Клаву Коку. По его мнению, у блондинки якобы нет нормальных песен, а слушать ее творчество невозможно. Композитор также категорически отверг вероятность дуэта с Кокой на одной сцене.

«Вы что? Она же не умеет петь и не вытянет ни одну ноту из моих песен, смеетесь, что ли? Я ни за что с ней не появился бы на одной сцене, боже упаси. Как Коку можно слушать? У нее нет ни одного нормального хита, который можно дослушать, не будучи под наркозом или в запое. Это жуткий зоопарк, словом», — возмутился Юрий Эдуардович.

По словам музыкального критика, он отправил много песен на радио, а также обращался на телевидение, например, каналу Муз-ТВ предлагал взять в ротацию его новый клип, но получил отказ. Большинство аргументируют это другим форматом, отмечая, что публике интереснее слушать молодых исполнителей. При этом Лозу часто зовут в жюри для оценки их талантов, что особенно его возмущает. Тем не менее композитор подчеркнул, что будет продолжать карьеру и пытаться продвинуть в индустрию свои работы.

Ранее сообщалось, что певец Лоза обвинил отечественный шоу-бизнес в заговоре против себя.