«Ответ будет очень жестким»: что известно об атаке БПЛА на Чебоксары 9 декабря 2025

Рано утром 9 декабря украинские беспилотники нанесли удар по жилым домам в Чебоксарах. Повреждена многоэтажка, автомобили во дворе, выбиты окна и частично разрушены балконы. Пострадали девять человек, включая ребенка. По данным телеграм-каналов, атаку осуществляли БПЛА типа «Лютый», и один из аппаратов направлялся к жилому дому намеренно.

Сообщение об инциденте первым опубликовал глава Чувашии Олег Николаев, указав на наличие пострадавших и повреждений зданий. Он отметил, что несколько улиц временно закрыты, а в одной из школ открыт пункт помощи. Все квартиры, получившие разрушения, будут восстановлены.

Информация о пострадавших и разрушениях

Изначально вице-премьер Чувашии Владимир Степанов сообщил о четырех раненных, среди которых находился ребенок. Позже число пострадавших увеличили до девяти человек.

По данным Mash, фрагменты дрона ударили в пятиэтажный дом в Юго-Западном районе. Взрывная волна разрушила окна, повредила фасады, балконы и вызвала локальный пожар. Обломки задели припаркованные автомобили. Life.ru со ссылкой на SHOT уточняет, что атаку совершали аппараты «Лютый» и один беспилотник летел строго на дом.

Очевидцы рассказывали ТАСС, что слышали два взрыва. Жителям приказали эвакуироваться, после чего стало видно, что разрушены второй и третий подъезды.

Закрытие аэропортов и меры безопасности

В 06:20 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко объявил о временной остановке работы аэропорта Чебоксар. Позже ограничения затронули аэропорты Казани и Нижнего Новгорода. К 09:07 первые два воздушных узла вернулись к обычной работе.

Кроме того, на фоне массовой атаки вводились ограничения в аэропортах Волгограда, Краснодара, Калуги, Тамбова, Владикавказа, Грозного и Магаса. Утром 9 декабря большинство из них уже функционировали в нормальном режиме.

121 сбитый беспилотник за ночь

Министерство обороны РФ сообщило, что с 23:00 до 07:00 над российскими регионами был уничтожен 121 беспилотник. Наибольшее количество — 49 — перехвачено над Белгородской областью. В Крыму ликвидировали 22 аппарата, в Рязанской области — 10, в Воронежской — девять, восемь — над акваторией Каспийского моря. По пять дронов сбили над Ростовской областью и Калмыкией, четыре — в Нижегородской области, три — в Липецкой. По два уничтожено в Краснодарском крае и Курской области, по одному — в Брянской и Тульской областях.

Информация из регионов

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники сбили в Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском районах. Пострадавших нет, данные о разрушениях уточняются.

В Тульской области тревога была объявлена в 3:45 и снята в 6:02. Дрон уничтожили средствами ПВО. Разрушений нет.

В Ивановской области режим опасности сохранялся почти пять часов, однако сообщений о сбитых БПЛА не поступило. Жители Липецкой области слышали звуки ПВО в Липецке и окрестностях. В областном центре включили сирену из-за красного уровня опасности.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил предупреждение о беспилотниках в 8:43 утра. Несмотря на масштабы ночной атаки, на утро 9 декабря сообщения о разрушениях и пострадавших поступали только из Чебоксар.

Реакция российских властей

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия даст жесткий ответ на удар по мирному населению. Он уточнил, что ответ традиционно будет включать нанесение ударов по энергетическим и инженерным объектам Украины, обеспечивающим работу оборонно-промышленного комплекса.

