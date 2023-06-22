«Ответ на санкции»: Минцифры может легализовать «кинопиратство» при определенных условиях
Россияне выдвинули свои условия разблокировки пиратских стриминговых сервисов
Фото: [freepik.com]
Минцифры РФ может разблокировать пиратские стриминговые сервисы, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в отрасли.
Министерство совместно с представителями платформ прорабатывает условия отмены ограниченного доступа к сайтам, предоставляющим доступ к контенту западных продакшенов без лицензии. Например, «пираты» не должны будут публиковать фильмы и сериалы, которые представлены в России легально, находятся в кинопрокатах или содержат экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ.
«Это правильно. Надо еще, чтобы запретили этим платформам рекламировать онлайн-казино и приложения для ставок»; «Мне кажется, нельзя называть «пиратами» тех, кто неофициально показывает европейские или американские сериалы. Это своеобразный ответ на санкции»; «Все равно эти сервисы невозможно заблокировать, они сразу же новый сайт создают. Пусть хотя бы законодательно регулируют их работу», — прокомментировали новость пользователи социальных сетей.
Ранее концерты популярной рок-группы отменили в России из-за «токсичности».