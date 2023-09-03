Ответ в крови: ученые нашли способ омоложения мозга на 30 лет

Существует новый метод, который может значительно омолодить наш мозг и восстановить его функции на 20-30 лет. И интересное в этом методе состоит в том, что все дело кроется в нашей собственной крови.

В крови содержится особый белок PF4. Он обладает уникальной способностью восстанавливать и регенерировать органы и ткани в нашем организме. Когда мы стареем, уровень клеток под влиянием белка в крови снижается, что приводит к падению функциональности мозга.

«Недавние исследования показали, что инъекция PF4 в кровь может привести к удивительным результатам. Белок проникает в мозг и стимулирует его регенерацию, улучшая память, когнитивные функции и общую работу мозга. В результате мозг начинает функционировать на уровне, сопоставимом с более молодым возрастом», — объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нейробиолог Маргарита Максимова.

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Этот метод уже прошел успешные испытания на животных, и первые клинические исследования на людях также показали потенциал его эффективности. Пока данная техника все еще находится на ранней стадии разработки. Ученые надеются, что в будущем этот метод может стать революционным в борьбе со старением мозга и в предотвращении возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и деменция.

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