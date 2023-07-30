Развлечение, а не польза: помогают ли игры на внимательность развивать когнитивные способности

Современные технологии здорово упрощают нам жизнь и могут даже принести пользу. Например, существую мобильные приложения, которые помогают развивать когнитивные способности. По крайней мере, именно так обещают создатели.

Развивать нейронные связи действительно очень полезно. Это помогает нам быстрее соображать, лучше запомнить и усваивать информацию, концентрироваться. Но можно ли тренировать мозг с помощь умственных тренажеров?

«Подобные игры и приложения достаточно популярны. Но на данный момент нет доказательств, что они действительно эффективны. Возможно, вы действительно отточите некоторые навыки, например, зрительную память, но работоспособность вашего мозга не улучшиться», — объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нейробиолог Маргарита Максимова.

По словам эксперта, пользоваться такими приложениями можно и нужно, если вам это нравится. Но улучшать когнитивные способности придется по-другому. Есть проверенные способы. Для мозга полезно, когда вы стимулируете органы чувств, читаете книги, учите стихи и рассказываете их наизусть, осваиваете музыкальные инструменты и новые языки. Учиться и путешествовать вообще очень полезно в любом возрасте.

«Кроме того, важно больше общаться с людьми и не забывать про здоровый сон и физическую активность. А вот что для мозга точно не полезно, так это стресс. Учитесь с ним бороться с помощью медитации», — заключила эксперт.

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