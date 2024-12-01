Ответ Западу по поводу замороженных активов РФ: житель Подмосковья направит отсуженные у BMW деньги на дроны для ВС РФ

Житель Московской области, которому удалось отсудить у немецкой компании BMW более 300 млн рублей, намерен вложить их в производство дронов для российской армии. Об этом сообщил Mash .

Уточняется, что причиной подачи жалобы в суд на компанию ФРГ стало отсутствие работы вентилятора. По решению суда, завод теперь вынужден платить неустойку до замены автомобиля, однако, поскольку автоконцерн из нашей страны ушел, то руководством компании было принято решение не производить выплат. Пени в результате составили 6,5 млн рублей ежемесячно. Таким образом, за все время накопилось свыше 300 млн рублей.

Отмечается, что в автомобиле немецкой марки вентилятор скрежетал по обшивке, бил по пятой точке и спине и очень громко орал.

Добавляется, что на данный момент дело бизнесмена находится в Мосгорсуде, так как автоконцерн неожиданно подал апелляцию по поводу того, что дефект отсутствовал.

Ранее сообщалось, что немецких автопроизводителей, терпящих убытки, призвали вернуться в Россию, пока рынок не захватили «китайцы».