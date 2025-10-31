«Ответим больно»: военкор Котенок ответил на разрешение Пентагона передать Киеву Tomahawk

Военный корреспондент из России Юрий Котенок в своем Телеграм-канале отреагировал на решение Пентагона разрешить передачу Киеву ракет большой дальности Tomahawk. Он подчеркнул, что это решение снижает шансы на достижение сделки по Украине.

Накануне стало известно, что Пентагон разрешил поставку американских ракет Tomahawk Украине. В ведомстве считают, что это не повредит арсеналам США. Однако окончательное решение о передаче ракет принимает президент Дональд Трамп.

«Даже если и даст, даже если и попробуют "Томагавками", нам придется отвечать больно. Сделки не будет», — подчеркнул журналист.

Котенок отметил, что данные ракеты могут вызвать некоторые проблемы для России, но не окажут существенного влияния на ход конфликта в Украине.

