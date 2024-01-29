Ответят за смерть: юрист из Москвы раскрыла, что грозит пилотам после авиакатастрофы в Афганистане
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Обоих летчиков рухнувшего в Афганистане Falcon 10 лишили прав управлять самолетом. По данным «Известий», у них них были поддельные документы о прохождении подготовки к полетам в США.
Подготовка и медкомиссия
Юрист Алла Георгиева подчеркнула, что решение о лишении прав управления самолетом вполне логично, если поведение летчиков привело к авиакатастрофе, в результате которой погибли люди.
«Управлять воздушным судном могли только пилоты, которые соответствовали определенным требованиям: у них должна быть специальная подготовка, они должны быть здоровы, проходить медицинские комиссии и иметь соответствующую лицензию. Эти требования устанавливаются авиационными правилами», — пояснила Георгиева корреспонденту «Подмосковье сегодня».
Уголовная ответственность
Если необходимых документов нет, пилот не может сесть за штурвал, так как это опасно. Авиакомпания обязана следить за качеством своих услуг, в том числе, за ситуацией с кадрами, добавила она. А подделка документов наказуема по закону.
ободы сроком до двух лет. Кроме того, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья людей, также предусмотрена уголовная ответственность. Если в результате оказания таких услуг наступила смерть двух и более лиц, виновных накажут лишением свободы сроком до 10 лет», — добавил специалист.
По словам юриста, правильно квалифицировать деяние можно только после проведения проверки следственными органами.
Ранее мы сообщали, что тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Афганистане, доставят на родину.