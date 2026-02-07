Ответственность за лифты переложат с жильцов на спецкомпании

С собственников квартир в многоквартирных домах снимут. Об этом говорится в разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ требованиях к специализированным лифтовым организациям (СЛО), пишет «Фонтанка». Новые правила регламентируют порядок их привлечения для обслуживания общего имущества дома.

Согласно действующим нормам, лифтовое оборудование относится к общему имуществу, а ответственность за его безопасную эксплуатацию несут собственники помещений и управляющие организации. Новые правила позволят переложить эту ответственность на профессиональные компании при соблюдении ключевого условия: выбор подрядчика должен осуществляться из официального федерального реестра СЛО, который будет размещен на сайте Минстроя.

Чтобы попасть в этот реестр, компании должны соответствовать ряду строгих требований, включая наличие квалифицированного персонала с необходимыми допусками, специального оборудования и опыта.

Недобросовестные поставщики услуг, а также компании, у которых были расторгнуты договоры на обслуживание лифтов из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, не смогут в нем находиться.

Правила также детально прописывают стандарты работ: техническое обслуживание будет включать ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые и годовые осмотры. Предъявляются жесткие требования к аварийно-диспетчерской службе, которая должна работать круглосуточно.

В частности, эвакуация пассажиров из застрявшей кабины не должна превышать 30 минут, а ремонтная бригада обязана прибыть на место в течение двух часов и устранить неисправность максимум за 24 часа.

Новые требования вступят в силу 1 сентября 2026 года. По оценке Минстроя, постановление позволит усовершенствовать порядок использования и содержания лифтов, повысит уровень безопасности их эксплуатации и создаст прозрачный рынок для отбора надёжных подрядчиков.

