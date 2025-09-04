Ожидаемая продолжительность жизни в Ингушетии достигла 78,34 года

В Ингушетии зафиксирована самая высокая продолжительность жизни среди всех субъектов Российской Федерации, о чем проинформировал в своем телеграм-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов, ссылаясь на информацию, предоставленную Росстатом.

Ожидаемая продолжительность жизни в данном регионе достигла отметки в 78,34 года. По словам Калиматова, достижение столь высокого показателя обусловлено совокупностью различных факторов. В частности, более трети населения республики (37%) придерживается здорового образа жизни.

Помимо этого, активно развивается местная система здравоохранения: вводятся в эксплуатацию новые специализированные отделения, регулярно организуются профилактические медицинские осмотры, наблюдается улучшение качества оказываемой медицинской помощи.

Глава региона также отметил, что наряду с этим в республике успешно реализуются социальные программы, направленные на поддержку людей пожилого возраста, а также функционирует Дом отдыха для пожилых людей, где им обеспечен должный уход и внимание. Он подчеркнул важность этих мер для поддержания здоровья и благополучия старшего поколения.

