Ожидающая доплату к пенсии женщина лишилась почти 1,2 млн рублей

Тихая интернет-атака опустошила банковский счет 60-летней жительницы Шурышкарского района ЯНАО. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на «Кибердружину Ямала», пенсионерка лишилась более миллиона рублей.

Пожилая женщина стала жертвой изощренной схемы мошенничества, потеряв почти 1,2 миллиона рублей после того, как откликнулась на заманчивое предложение в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, в рекламном объявлении северянке обещали специальные дополнительные выплаты для пенсионеров — ловушка, рассчитанная на социальную уязвимость и надежду на поддержку. Аферисты, действуя методично, не ограничились перепиской в соцсети. После первого контакта общение было оперативно перенесено на телефон, где злоумышленники, используя приемы социальной инженерии и имитируя официальный тон, сумели внушить доверие.

Поддавшись убедительным увещеваниям «помощника», женщина в несколько этапов перевела на подконтрольные мошенникам счета в общей сложности 1 миллион 180 тысяч рублей. Только после совершения операций, когда связь с «благодетелями» прервалась, пришло осознание обмана.

