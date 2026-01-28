Ожидание до 5,5 часа: СКЖД объявила о масштабных опозданиях поездов в Крым

Значительные задержки пассажирских поездов зафиксированы сегодня в Краснодарском крае. По информации пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), семь составов, следующие в сторону Крыма, опаздывают на срок от полутора до пяти с половиной часов.

Причиной сбоя в движении стало временное закрытие автомобильного движения по Крымскому мосту, что повлияло и на железнодорожное сообщение.

В числе задержанных составов — поезда дальнего следования из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Кисловодска и Адлера, конечными пунктами которых являются Симферополь и Севастополь. Со стороны Крымского полуострова также следуют с опозданием пять пассажирских поездов, следующие в обратном направлении — в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск.

В СКЖД уточнили, что пассажирам поездов, задержка которых превысит четыре часа, будет предоставлено бесплатное питание и вода. Ранее в ночь на текущие сутки было объявлено о временном перекрытии движения по автомобильной части Крымского моста. Водителей, находящихся в зоне досмотра, призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям служб безопасности.

Ранее сообщалось, что на электроподстанции в Москве произошло короткое замыкание.