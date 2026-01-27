Вспышка в небе над Москвой: на подстанции у МЦД «Трикотажная» произошло замыкание

На северо-западе Москвы, в районе станции МЦД-2 «Трикотажная», произошло короткое замыкание на электроподстанции, сопровождавшееся яркой вспышкой; местные жители сообщают о кратковременных проблемах с электричеством. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Вечер в северо-западном округе столицы озарился неестественно ярким светом: очевидцы запечатлели момент мощного короткого замыкания на одной из электроподстанций. Инцидент произошел в непосредственной близости от платформы второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) «Трикотажная».

Социальные сети мгновенно наполнились «эпичными» кадрами, на которых видна ослепительная электрическая дуга, на несколько секунд превратившая ночь в день. Зрелищное, но тревожное явление не прошло бесследно для инфраструктуры: жители близлежащих домов начали сообщать о перебоях в энергоснабжении. В некоторых квартирах свет мигал, в других — пропадал полностью, но, по предварительным данным, масштабного блэкаута удалось избежать.

На место происшествия оперативно выехали аварийные бригады энергетиков для выяснения причин технического сбоя и устранения неполадок. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала, движение поездов по диаметру осуществляется в штатном режиме.

