Озимые культуры в Подмосковье засеяли на площади почти в сто тысяч гектаров

Озимые культуры в Московской области засеяли на 87% от запланированных объемов. Об этом сообщили в областном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

«На сегодняшний день в Подмосковье озимыми культурами засеяно более 90 тысяч гектаров, в том числе озимые зерновые и озимый рапс», — уточнил заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов, который курирует ведомство.

По его словам, озимые зерновые в регионе посеяли на площади более 80 тысяч гектаров, масличные — более 10 тысяч гектаров, что составляет 108% от запланированного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.