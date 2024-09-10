Wix заблокирует учетные записи россиян с 12 сентября

Международная онлайн-платформа для создания сайтов Wix объявила, что с 12 сентября ограничит доступ для граждан России и начнет приостанавливать работу их учетных записей, сообщили на официальном сайте компании.

«В соответствии с новыми правилами мы обязаны ограничить доступ к сервисам Wix для жителей России с 12 сентября 2024 года и заблокировать их аккаунты. С этой даты вы больше не сможете получить доступ к своему аккаунту Wix или любым предоставляемым нами услугам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что платформа станет недоступна для россиян как с бесплатными, так и с премиум-аккаунтами. Все сайты, связанные с заблокированными учетными записями, будут деактивированы и недоступны.

Также подчеркивается, что для того, чтобы избежать блокировки, пользователям предоставляется возможность перенести свои домены к другому регистратору или на другой хостинг-провайдер.

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