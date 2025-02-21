Ozon решил заставить продавцов нести расходы на курьерские услуги

Ozon принял решение о том, что продавцы будут нести расходы на курьерские услуги в случаях, когда покупатели отказываются от товаров или отменяют заказы, сообщили «Ведомости» со ссылкой на обновленные правила, размещенные на внутреннем портале компании «База данных».

Затраты на доставку до пункта выдачи, постамата или покупателя неслись только в случае успешной продажи. Согласно новым правилам, чем ниже процент выкупа товаров, тем выше противостоящие затраты на курьеров для продавцов.

Ранее такие расходы нес сам маркетплейс. При этом стоимость доставки не должна превышать 500 руб., независимо от того, был ли товар выкуплен.

Для доставки в страны ЕАЭС оплата останется на уровне 5,5% от цены товара, что соединяется с логистическими затратами для покупателя. Если товар не будет выкуплен, расходы на логистику также лягут на продавца. Эти изменения начнут действовать с 5 марта.

По данным «Ведомостей», до октября 2024 года стоимость «последней мили» фиксировалась на уровне 5,5%, но не более 500 руб., что закладывалось продавцами в цену. Однако затем маркетплейс передал расчеты цен доставки на своих партнеров, что затруднило определение точной стоимости. Ozon подчеркнул, что нововведения не затронули 97% всех расходов, так как в указанных случаях они были ниже, чем 5,5%.

Ранее сообщалось, что Wildberries и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах».