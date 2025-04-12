Озверевший питбуль чуть не растерзал ребенка в Нижегородской области

В средствах массовой информации появилась информация о том, что в Борском районе произошло нападение собаки бойцовской породы питбуль на четырёхлетнего ребёнка. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как рассказывают свидетели, в селе Кантаурово женщина гуляла со своим племянником, когда из проезжавшей мимо машины выскочила собака без намордника и напала на ребёнка.

Хозяин пытался разжать пасть питбуля, прежде чем оттащить его. В результате собака успела укусить ребенка за руку.

Сообщается, что ребёнку была оказана первая помощь. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование инцидента.

«По данному факту следователем следственного отдела по городу Бор Следственного управления СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении регионального управления СК России в соцсетях.

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