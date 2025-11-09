Озвучены шансы Малкина стать лучшим бомбардиром НХЛ

Букмекеры оценили шансы нападающего клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина стать лучшим бомбардиром текущего сезона Национальной хоккейной лиги как крайне низкие. Об этом сообщает «Советский спорт».

Согласно опубликованным данным, коэффициент на победу Малкина в гонке бомбардиров составляет 675,0, что соответствует вероятности около 0,15%. Несмотря на это, хоккеист продолжает демонстрировать стабильные результаты.

После 15 сыгранных матчей регулярного чемпионата Малкин набрал 20 очков, из которых три — заброшенные шайбы и 17 — результативные передачи. От лидеров бомбардирской гонки россиянина отделяет всего одно очко.

Евгений Малкин выступает за «Питтсбург Пингвинс» с 2006 года. За карьеру в клубе он трижды выигрывал Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. Спортивные аналитики отмечают, что опыт игрока и его текущая форма позволяют сохранять интригу, несмотря на осторожные прогнозы букмекеров.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Химок завоевали 14 медалей на турнире по рукопашному бою.