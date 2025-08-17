Ведущий Fox News не справился с прочтением слова «Россия» на борту самолёта Владимира Путина, прибывшего в Анкоридж. Видео журналистского ляпа уже активно вирусится в соцсетях.

Комментируя прилет российского лидера на Аляску для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, ведущий выпуска новостей проявил редкостное невежество, прочитав слово «Россия» на самолете Путина не кириллицей, а на латинский манер.

«П-О-С-С-Н-Р — так вот звучит из уст название страны", - выпалил новостник.

«Специально посмотрел», — говорит. Мужчину уже на чем свет стоит высмеяли в Сети, отметив при этом, что американский журналист может гордиться собой, ибо «удовлетворил свое любопытство и расширил свой кругозор».

Ранее сообщалось, что киевский главарь Владимир Зеленский после саммита на Аляске назвал Путина «российским руководителем» и стал писать Россию с заглавной буквы.