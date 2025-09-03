Пах колумбийского матадора пострадал во время корриды во Франции

Колумбийский тореадор Хуан де Кастилья получил тяжелые травмы во время выступления во Франции, сообщает издание El Mundo .

Несчастный случай произошел в Байонне на арене во время соревнований. Когда матадор попытался нанести удар коленом в грудь быку, животное резко атаковало и пробило его рогом в паховую область.

«Я чувствовал, как рог вонзился в меня, ноги свело судорогой», — рассказал сам пострадавший.

После инцидента бык также получил повреждения. Самого тореадора оперативно доставили в больницу, где врачи установили: травмы оказались менее опасными, чем предполагалось изначально, жизненно важные органы не пострадали.

Спортсмен был помещен в реанимацию, где ему провели хирургическое вмешательство. Сейчас он может передвигаться самостоятельно и рассчитывает вернуться к выступлениям уже 13 сентября в Мадриде на арене Лас-Вентас.

