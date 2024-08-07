Пакет со страшным содержимым нашли в Томской области
Пакет с отрубленной головой обнаружили в Томской области
Фото: [Медиасток.рф]
Житель Томской области обнаружил пакет с отрубленной головой мужчины, подозреваемый в совершении жестокого преступления задержан, сообщает РИА Новости.
В дежурную часть отдела полиции по Томскому району позвонил местный житель, который сообщил, что нашел пакет с головой человека недалеко от озера Рожневое. На место оперативно прибыли сотрудники МВД.
В ходе опроса заявителя выяснилось, что незадолго до страшной находки он подвозил до озера незнакомого мужчину с пакетом, который выбросил его, пояснив, что там находится мусор.
Водитель отвез пассажира в областной центр, а затем заметил на заднем сиденье пятна крови и отправился обратно к озеру, где и был обнаружен пакет.
По версии следствия, к гибели мужчины причастны двое его знакомых, вместе с которыми он собирал дикоросы. На фоне конфликта после употребления алкоголя один из приятелей задушил убитого, пока тот спал. После этого спустя два дня его сообщник отрубил мертвому мужчине голову, и обезглавленное тело было скинуто подельниками в яму уличного туалета.
Задушивший приятеля мужчина задержан, он оказался ранее судимым. Его сообщника разыскивают.
Ранее сообщалось, что жительница Ямала совершила повторное убийство после первой судимости. Она поссорилась с братом и в ходе конфликта убила его.