Пакет со страшным содержимым нашли в Томской области

В дежурную часть отдела полиции по Томскому району позвонил местный житель, который сообщил, что нашел пакет с головой человека недалеко от озера Рожневое. На место оперативно прибыли сотрудники МВД.

В ходе опроса заявителя выяснилось, что незадолго до страшной находки он подвозил до озера незнакомого мужчину с пакетом, который выбросил его, пояснив, что там находится мусор.

Водитель отвез пассажира в областной центр, а затем заметил на заднем сиденье пятна крови и отправился обратно к озеру, где и был обнаружен пакет.

По версии следствия, к гибели мужчины причастны двое его знакомых, вместе с которыми он собирал дикоросы. На фоне конфликта после употребления алкоголя один из приятелей задушил убитого, пока тот спал. После этого спустя два дня его сообщник отрубил мертвому мужчине голову, и обезглавленное тело было скинуто подельниками в яму уличного туалета.

Задушивший приятеля мужчина задержан, он оказался ранее судимым. Его сообщника разыскивают.

Ранее сообщалось, что жительница Ямала совершила повторное убийство после первой судимости. Она поссорилась с братом и в ходе конфликта убила его.