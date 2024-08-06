Жительница Ямала вновь совершила убийство, несмотря на судимость

Женщина снова взялась за нож, выйдя по УДО после совершения кровавого преступления, о чем пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Инцидент произошел в ночь на 21 мая в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа. Местная жительница в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со своим братом и в ходе конфликта убила его.

Как выяснилось, подозреваемая уже имела криминальное прошлое: ранее она отбывала срок за убийство, но вышла на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО). Теперь же ей грозит новый срок – до 15 лет лишения свободы по обвинению в совершении еще одного особо тяжкого преступления. Расследование данного дела уже завершено, и в ближайшее время оно будет рассмотрено в суде.

Ранее сообщалось о том, что мужчина чуть не убил свою невесту из-за ревности во время отдыха на озере.