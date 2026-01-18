Пакетик против листа: какой чай на самом деле вкуснее и полезнее

Эксперт по чаю (титестер) Антон Тарасов в интервью изданию пояснил ключевые отличия листового чая от пакетированного, влияющие на вкус и процесс приготовления. Основное различие заключается в структуре сырья и времени заваривания, передает Лента.ру.

Листовой чай, состоящий из цельных или крупных фрагментов листа, заваривается от 5 до 8 минут. Это позволяет ему постепенно раскрывать насыщенный аромат и сложный вкусовой профиль, сохраняя эфирные масла. Норма закладки составляет одну чайную ложку на чашку, при этом для каждой заварки рекомендуется использовать свежую воду.

Пакетированный чай, содержащий мелкоизмельченное сырье, заваривается быстрее — за 3–5 минут. Результатом является крепкий, интенсивно окрашенный напиток, который может уступать листовому в продолжительности послевкусия и тонкости аромата. Эксперт отметил, что формат пакетика подходит для сортов, где приоритетом является сила и скорость приготовления, включая некоторые фруктовые и травяные смеси.

Специалист подчеркнул, что качественный пакетированный чай может производиться из добротного сырья, а выбор между форматами зависит от ситуации и личных предпочтений потребителя.

