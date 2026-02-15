Палачи с камерой: подростков проверят на вменяемость после избиения девушки-инвалида

В Кузбассе следователи взялись за изучение тонкой душевной организации подростков, чья жестокость потрясла общественность. Двое 15-летних юношей в Междуреченске устроили самосуд над 19-летней девушкой-инвалидом, да еще и позаботились о том, чтобы их «подвиги» остались в истории — процесс избиения они снимали на камеру. Как сообщили в СУ СК России по региону, теперь молодым людям предстоит пройти комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Повод для расправы, по предварительным данным, оказался малозначительным. Между подростками и их жертвой вспыхнула ссора, и молодые люди решили, что словесных аргументов недостаточно. На кадрах, которые попали в распоряжение следствия, видно, как юноши наносят девушке удары ногами и руками, а затем и вовсе «падают» на нее, используя собственный вес как орудие расправы.

Оба фигуранта уже допрошены. В ближайшее время их планируют поместить в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям». Один из подростков, как выяснилось, и раньше попадал в поле зрения правоохранителей — он состоял на учете в органах системы профилактики. Теперь же обоим предстоит детальное обследование у специалистов, которые должны определить их психическое состояние в момент совершения преступления.

Следователям предстоит ответить на вопрос, что толкнуло 15-летних мальчишек на зверскую расправу и какова истинная природа их жестокости. Вердикт психологов и психиатров может стать ключевым при определении меры наказания для несовершеннолетних, чьи действия уже квалифицированы как уголовное преступление.

Ранее сообщалось, что пенсионер не сдержал гнева после отказа дочери и схватился за нож.