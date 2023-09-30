Палата представителей США внесла проект финансирования властей без военной помощи Украине

Американские конгрессмены, похоже, готовы пожертвовать финансовой помощью киевскому режиму на вооружение ВСУ, лишь бы увернуться от грозящего США шатдауна.

Как сообщает РИА Новости, в палату представителей США внесен обновленный проект временного продления финансирования американского правительства на 45 дней из которого полностью удалена любая помощь Украине.

По словам конгрессмена-республиканца от американского штата Оклахома Тома Коула, финансирования для украинских войск в новом проекте бюджета нет. Правда, там остались средства на ликвидацию стихийных бедствий на Украине, если таковые будут.

«Голосование по проекту может быть проведено уже в ближайшее время», - уточнил собеседник агентства.

Шатдаун – это временная приостановка работы правительства и госучреждений. Каждый год конгресс США обязан одобрить список необязательных по закону расходов до начала финансового года в Америке, иначе у правительства закончатся средства. Если конгресс на проголосует за одобрение дискреционных расходов, наступит дефицит финансирования, который ведет за собой неоплачиваемые отпуска сотрудникам госструктур и большей части федерального правительства.

Ранее в Пентагоне сообщили, что в случае шатдауна военнослужащие будут работать бесплатно, а часть сотрудников американского минобороны отправят в неоплачиваемые отпуска.