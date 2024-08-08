Палаточный лагерь открылся в Подмосковье на территории «Литвиново»

«В смене в нем отдохнут 30 мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет. Во время смены для детей будут проводить встречи с героями, мастер-классы и мероприятия от сотрудников МЧС, МВД», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В программу входят занятия по пожарно-спортивному многоборью, спортивному туризму, спортивному ориентированию, туристскому многоборью, игровым видам спорта, плаванию. Дети будут жить в теплых палатках, а получать питание и выполнять гигиеническое процедуры — в помещениях стационарного лагеря. Отметим, что запуск проекта состоялся в рамках соглашения о сотрудничестве между областным Минсоцразвития, МЧС России по Московской области и Главным управлением гражданской защиты Московской области.

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