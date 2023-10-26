Палестинские власти составили список всех убитых Израилем в секторе Газа

Президент Америки, услышав о составленном палестинскими властями списке, выразил недоверие словам представителей государства. Поспреда Палестины при ООН Ибрагим Крайши заявил, что власти не удивлены скепсису Байдена. Однако, по его словам, американского лидера нельзя воспринимать серьезно, так как он не уверен даже в себе. В пример Крайши привел ситуацию, когда Байден заявил, что видел фотографии убитых ХАМАС израильских детей, а через несколько часов отказался от своих слов.

Представитель Палестины также выразил надежду, что ООН профессионально выполнит свою работу и получит все доказательства. Крайши подчеркнул, что о наличии полного списка Палестина заявляла с самого начала конфликта. Он также попросил Верховного комиссара ООН обратиться к Израилю и запросить список всех погибших, по словам властей, в нападении 7 октября. Крайши предложил Израилю пустить независимую комиссию ООН и позволить провести расследование.

Израиль до сих пор не начал наземную операцию в Газе. У ЦАХАЛ есть технические возможности для ее проведения, но есть одно «но», считают эксперты. Подробнее — в материале «Подмосковье сегодня».