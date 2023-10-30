Палестинский дипломат рассказал о военных США, участвующих в боях на израильской стороне

Представитель Палестины - посол Салман Харфи, рассказал об американских военных, принимающих участие в боях на стороне Израиля. Подробности сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, в конфликте на Ближнем Востоке Америка решила не только оказать всяческую поддержку Израилю. Он заметил, что представители войск США непосредственно участвуют в конфликте, выступая на стороне Израиля. Харфи рассказал, что в секторе Газа были замечены направленные Америкой военные кадры.

Посол подчеркнул, что, вмешиваясь в конфликт, Америка непосредственно участвует в войне против народа Палестина.