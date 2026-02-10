Палитра 8 Марта: в штабе «Единой России» учат создавать красоту своими руками

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Омске стартовала серия праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Первыми в череде событий стали творческие мастер-классы, организованные в рамках проекта «Женское движение Единой России».

Встреча собрала полный зал участниц, которым предложили на выбор два практических занятия. Основы создания картин в технике «кофейный пейзаж» преподала педагог Дома юных техников имени Гагарина Марина Алексеева. Параллельно стилист-визажист Эльмира Тынысова провела урок праздничного макияжа, рассказав об актуальных косметических трендах наступившего года.

Как сообщают организаторы, такие образовательно-творческие встречи на площадке Штаба будут проводиться на регулярной основе в течение всего предпраздничного периода вплоть до 8 Марта.

