«Палки установил по головам моих родителей»: жительница Подмосковья возмутилась поведением работников кладбища

Жительница Чехова пожаловалась на работников кладбища деревни Попово. По словам женщины, там земли лесного фонда с другим назначением, а сотрудники неправомерно заставляют переносить ограды.

Нашему журналисту женщина рассказала, какой неприятный случай произошел с ней недавно. Она хоронила маму рядом с отцом, который скончался в 1986 году.

«Заставили снять ограду, потому что ее размер якобы больше, чем положено. Палки с красной ленточкой установил инспектор прямо по головам моих родителей. На кладбище полно захоронений большего размера. И самого кладбища нет, там земли лесного фонда», — сообщила жительница корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

За комментарием наш корреспондент обратился в администрацию городского округа Чехов. В пресс-службе нам рассказали, что земельный участок под кладбищем деревни Попово оформлен в муниципальную собственность. Территория предназначена для ритуальных целей, захоронений. В данный момент проводятся работы по уточнению границ земельного участка и корректировке земель лесного хозяйства. Кладбище имеет статус «открытое».

«При подзахоронениях установка надмогильных сооружений (надгробий), ограждений допускается только в границах предоставленных мест захоронений в соответствии с нормами законодательства. Ограждения, установленные с нарушением требований, подлежат демонтажу и приведению в соответствие с нормами», — рассказали в пресс-службе корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы писали, что в Электрогорске продолжается строительство дороги к кладбищу.