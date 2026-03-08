Пальма или верба: о чем молиться в Вербное воскресенье и в чем суть светлого праздника

Вербное воскресенье — один из двенадцати главных праздников православного календаря, который в 2026 году выпадает на 5 апреля. Отмечается оно ровно за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста, и открывает самую строгую его неделю — Страстную седмицу. В народе торжество называют Вербным воскресеньем, но у него есть и официальное церковное имя — Вход Господень в Иерусалим.

Название напрямую связано с евангельскими событиями. Согласно писанию, за несколько дней до крестных страданий Иисус Христос совершил чудо — воскресил своего друга Лазаря. Весть об этом мгновенно разнеслась по округе, и когда Спаситель въезжал в Иерусалим, его встречали как царя и победителя смерти. Люди устилали ему дорогу пальмовыми ветвями и восклицали: «Осанна Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!».

В жарких странах символом праздника так и остались пальмовые листья — отсюда второе название, Пальмовое воскресенье. В России же, где пальмы не растут, их заменили веточками вербы — они первыми расцветают весной и символизируют пробуждение жизни.

Однако праздник имеет и трагический подтекст. Иудеи ждали от Христа политического освободителя от власти Рима, а он принес избавление от греха. Спустя всего несколько дней те же люди, которые встречали его пальмовыми ветвями, будут требовать у Понтия Пилата распятия. Поэтому Вербное воскресенье считается одновременно и светлым днем, и предвестником грядущих страданий.

В Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) верующие обращаются к Богу с особыми просьбами, отражающими суть праздника — признание Христа Спасителем.

О чем принято молиться в этот день:

О духовном пробуждении: чтобы встретить Бога в своем сердце так же, как жители Иерусалима встречали Его в городе.

О прощении грехов: об очищении души перед началом самой строгой недели года — Страстной седмицы.

О защите и благополучии близких: традиционно просят о здоровье детей и членов семьи.

Об укреплении веры: чтобы иметь силы пройти через жизненные испытания, не теряя надежды.

О мире и спокойствии: как в душе, так и во всем мире.

О милости Божьей: в этот день часто произносят краткую молитву: «Осанна в вышних! Благословен Грядый во имя Господне!».

