Памфилова назвала санкции Великобритании примитивными и предсказуемыми

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова отреагировала на санкции Великобритании и назвала их примитивными. Об этом сообщает РИА Новости .

Как отметила Панфилова, демонстративно поддерживающие демократию английские власти при этом отказали жителям новых регионов России в праве изъявить свою волю через выборы. В знак протеста Великобритания наложила санкции на российский ЦИК.

Новые санкции глава комиссии назвала примитивными и предсказуемыми, отметив, что сам факт их введения был ожидаем. По ее мнению, Британии давно уже ближе различные перевороты, цветные революции и натовские бомбардировки. На такого рода события санкции в стране не накладывают, а вот выборы на территории России – повод для новых ограничений.