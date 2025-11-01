Память в бронзе: увековечена память командира, погибшего при эвакуации жителей Волновахи

Церемония открытия собрала горожан, курсантов военно-патриотического центра, ветеранов и представителей администрации, создав мост памяти между ямальской землей и донецкими степями. Владимир Жога (позывной Воха), принявший командование батальоном после гибели Арсена Павлова, погиб в 2022 году во время эвакуации гражданских из Волновахи — города, над которым Ямал взял шефство в июне 2022 года.

Инициатива установки памятника стала частью системной работы ямальских властей по сохранению исторической памяти: ранее в Волновахе, где непосредственно погиб герой, усилиями строителей из ЯНАО был установлен бюст Жоги и монумент, изображающий момент спасения им мирных жителей.

Глава региона лично проинспектировал новый памятник во время визита 31 октября, подчеркнув неразрывную связь между ямальцами и подвигами героев нашего времени. Для Нового Уренгоя, города с особой энергетикой и сильным характером, такой мемориал становится не просто элементом благоустройства, а местом силы, где молодежь может прикоснуться к живой истории мужества — тому, что начиналось в 2014 году в донецком ополчении и завершилось бессмертием в российском пантеоне героев.

