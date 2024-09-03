Память жертв теракта в Беслане почтили в Подмосковье

Фото: [ пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области ]

В День солидарности в борьбе с терроризмом в России вспоминают жертв терактов. В подмосковных городах почтили память погибших в результате этих трагических событий.

Акции памяти состоялись в том числе в Можайске, Подольске, Серпухове, Краснознаменске, Пущино и Власихе, сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области.

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская подчеркнула, что подобные акции помогают сформировать у подрастающего поколения чувства толерантности, патриотизма и уважения к отечеству, а также неприятия экстремизма.

«Важно, чтобы дети росли с пониманием ценности гражданской позиции», — сказала Ирина Фаевская.

Двадцать лет назад в Беслане произошел теракт. Боевики захватили одну из школ города. Жертвами стали 334 человека, включая 186 детей.