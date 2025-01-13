Памятник Ленину под Челябинском меняют на «Авито» на автомобиль

В городе Усть-Катаве Челябинской области на продажу выставили высотой с человеческий рост памятник первому руководителю СССР Владимиру Ленину, говорится на местной онлайн-платформе частных объявлений сайта «Авито».

Автор объявления предлагает потенциальному покупателю доставку вождя мирового пролетариата транспортной компанией. Цена лота — 2,5 млн руб. Есть также вариант с обменом Ленина на авто.

«Экземпляр единственный. Возможно отправить ТК за ваш счет. Обмен на авто, станки с ЧПУ, спецтехнику. Цена — 2,5 млн руб.», — приводится в объявлении.

В тексте говорится, что высота Ленина — 170 см. Его автор — скульптор Эдуард Акулов. Памятник был создан примерно в 50-60-х годах XX века.

Ранее сообщалось, что в Кургане на Урале выставили на продажу «никому не нужную» советскую елку за 8 млн руб.