Памятник Пушкину в Киеве обмотали мешковиной и облили краской

Украинское сообщество рассказало об осквернении скульптуры и постамента русскому поэту в Киеве. Вандалы намотали на саму скульптуру поэта мешковину, надев ее на голову монумента. После этого скульптуру облили красной краской. Без внимания вандалы не оставили даже постамент, на нем вывели надпись: «Деколонизацию не остановить». Текст был написан на украинском языке.

Сообщается, что это уже не первый раз, когда памятник подвергается вандализму. В прошлом декабре памятника также облили красной и желтой краской. Киевские власти уже хотели убрать памятник Пушкину, который обозначен как «памятник искусства национального значения», но вопрос так и не был решен.

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