Памятник работникам почты установили в одном из парков Подмосковья

В подмосковном парке «Патриот» открыли памятник работникам почтовой и фельдъегерской связи. Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Отмечается, что сама композиция поделена на две части, а в центре установлен настоящий почтовый ящик, куда посетители парка могут опустить письма для поддержки близких на фронте. К открытию памятника также были выпущены почтовые карточки с изображением данной композиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Татищева в Солнечногорске.