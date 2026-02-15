Памятник Шолохову в столице облюбовали москвичи и приезжие по неожиданной причине

Нынешняя зима выдалась лютой, но у нее есть и приятные стороны. Благодаря недавней оттепели снег стал липким, и народные умельцы не упустили возможности проявить творчество.

По информации газеты «МК», на Гоголевском бульваре в центре Москвы появилась необычная достопримечательность — снежные зайцы, расположившиеся прямо в лодке памятника советскому писателю Михаилу Шолохову.

Скульптурная композиция давно знакома москвичам: гранитные лошади, плывущая лодка. Но теперь компанию им составили пушистые снежные фигурки. Кто‑то слепил зайцев и аккуратно посадил их в лодку, превратив монумент в живую иллюстрацию к известной сказке Некрасова о Деде Мазае, спасающем зайцев во время наводнения.

Прохожие не проходят мимо. Люди останавливаются, улыбаются, достают телефоны, чтобы сделать снимки. Дети с восторгом показывают пальцами на зайцев, на время забыв о гранитных лошадях. Памятник, который раньше воспринимался просто как часть городского пейзажа, вдруг стал по‑настоящему народным любимцем.

