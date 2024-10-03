Памятник «Учителям России» установили в Подмосковье

В Люберцах на территории гимназии № 16 «Интерес» в преддверии профессионального праздника состоялось торжественное открытие памятника «Учителям России». Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Инициаторами создания композиции стали педагоги гимназии № 16 «Интерес», а директор учреждения Ирина Снегирева — вдохновителем. Проект памятника предложили учитель изобразительного искусства Марина Мухитова и скульптор Дмитрий Смирнов», — уточнил Волков.

Он добавил, что установить и оформить памятник также помог учитель технологии Алексей Воронов. По его словам, открытие памятника позволит выразить уважение учителям. Глава округа также поздравил педагогов с предстоящим Днем учителя за «верность профессии, терпение и самоотдачу».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.