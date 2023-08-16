Памятную капсулу заложили в фундамент поликлиники, которую строят в Одинцово
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Строители начали возводить новую поликлинику, рассчитанную на 390 посещений, в жилом комплексе «Одинцово-1» в одно именном городском округе. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилполитики.
Напоминаем, что ведомство выдало разрешение на строительство данного медицинского учреждения в конце мая 2023 года. Поликлинику возводит Компания ПИК в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.
Ожидается, что здесь будут оказывать медицинскую помощь и взрослым, и детям. Для каждого из подразделений предусмотрена отдельная входная группа с просторными гардеробными.
В настоящий момент на территории комплекса «Одинцово-1» уже открыты школа, один детский сад для 350 малышей и два детских сада на 60 мест.
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