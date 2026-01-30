Пандемия родила монстра: как у слоеного рогалика появилась масса гибридов

В Международный день круассана кондитеры всего мира подводят итоги необычной гастрономической эволюции. Классический французский рогалик давно перестал быть просто выпечкой, превратившись в источник вдохновения для бесчисленных гибридов, пишет REGIONS .

Как отмечает шеф-кондитер Алена Панкратова, первым знаковым преображением стал кронат — гибрид круассана и американского пончика, изобретенный в Нью-Йорке. Его обжаривали во фритюре, а пробная партия в 200 экземпляров разлетелась за час. Следом появился краффин, где круассановое тесто, скрученное в розочку, выпекается в форме для маффина с начинками от манго с перцем до копченой вишни.

Социальные сети подстегнули новую волну экспериментов. Так родился крубик — круассан, запеченный в кубической форме. Это решение не только изменило эстетику, но и позволило увеличить объем начинки, в том числе и несладкой: лосось, грибы, креветки и даже говяжьи ребрышки. Еще одним трендом стали рок-н-ролльные круассаны в виде приплюснутых роллов со сладким кремом, популярность которых привела к ограничению продаж.

Самой свежей новинкой стал кронигири, позаимствовавший у японских онигири лишь треугольную форму и полоску нори для оформления. Внутри же может оказаться как классический шоколадный крем, так и копченый угорь. По мнению экспертов, эта гастрономическая фантазия еще не иссякла, и в будущем возможны гибриды с восточными мотивами, например, спринг-круассан из рисового теста со свининой и кимчи.

Ранее сообщалось, что против пилота, спасшего больше ста человек и посадившего самолет в поле, завели дело.