Паническая атака произошла у крановщика на стройке в Петербурге

Как передает информационный портал 78.ru, инцидент произошел в субботу днем, 19 октября, на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга. Там на одном из строящихся объектов внезапно стало плохо крановщику.

Согласно публикации, у мужчины вдруг прямо на рабочем месте в кабинке башенного крана на высоте нескольких десятков метров закружилась голова. Отмечается, что рабочий несколько раз терял сознание и приходил в себя.

На помощь паникеру поднялся коллега, чтобы помочь ему спуститься, однако тот наотрез от этого отказался и только крепче вцепился в свое рабочее место. В итоге на место пришлось вызывать спасателей МЧС, которые уговорили мужчину вернуться на землю.

Сейчас с мужчиной общаются медики и психологи. Что именно стало причиной такого состояния крановщика, пока не известно.

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